Corigliano Rossano, sessantottenne indagato per omicidio stradale

Dichiarate concluse le indagini riguardo al terribile incidente in cui ha perso la vita, il 27 luglio scorso, Carlo Laudone, giovane di 26 anni di Corigliano. L’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha, infatti, concluso le indagini preliminari in merito al reato di omicidio stradale che vede indagato un uomo di 68 anni di Corigliano Rossano, assistito e difeso di fiducia dall’avvocato Giuseppe Vena. Il Pubblico Ministero procedente, titolare del fascicolo processuale, Dott.ssa Valentina Draetta, ha emesso l’atto processuale dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione sul diritto di garanzia. Secondo l’accusa sostenuta dal pubblico ministero, quel maledetto giorno, l’indagato, nel mentre stava percorrendo una delle via centrali dello scalo di Corigliano, avrebbe causato, a seguito del sinistro stradale, la morte del giovane.

