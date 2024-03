Cosenza, Parco del Benessere ancora preso di mira dai vandali. Caruso: “Atti vili e indecorosi”

“Il parco del Benessere è stato nuovamente fatto oggetto di atti incivili, con l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere che abbiamo provveduto già a ripulire”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso.

“Noi puliamo e gli incivili sporcano nuovamente – prosegue Franz Caruso – non comprendendo che questo luogo di sport e di svago, peraltro non ancora inaugurato, deve essere preservato con la collaborazione di tutti. Lo abbiamo realizzato per offrirlo liberamente alla fruibilità di tutti e, soprattutto, dei giovani che però devono imparare a rispettarlo. Per quanto facciamo, nonostante i miei continui moniti, a Cosenza non si rispetta la cosa pubblica e questo non va bene, né può essere tollerato”.

“Per cui - conclude Franz Caruso - il parco del benessere è una struttura pubblica ed aperta gratuitamente a tutti, ma se non si riscontrano atteggiamenti di decoro e di rispetto per la cosa pubblica, saremo costretti a chiuderla o, quanto meno, a limitarne l’accesso”.