Furti negli appartamenti, tra i cittadini di Aprigliano sale la paura

Attenzione alle visite e alle telefonate sospette. Sono tornati in azione i malviventi specializzati a compiere truffe e furti in appartamenti. Da diversi comuni dell’area sud-cosentina sono giunte ai carabinieri alcune segnalazioni di tentati raggiri, che sono andati a vuoto, sia per la opportuna reattività degli anziani cui, in vario modo, erano stati rivolte ingannevoli attenzioni, sia per le operazioni di adeguato allertamento diretto alle persone più esposte, sia per i loro frequenti servizi di vigilanza effettuati nel territorio. In prima linea, su questo fronte, è impegnata la compagnia dei carabinieri di Rogliano, al comando del maggiore Alberto Fontanella, e la stazione del centro più importante del Savuto, diretta dal maresciallo Marco Di Filippo, apprezzato specialista anche in questo campo di indagine. Con i carabinieri collaborano attivamente i sindaci della zona di competenza della compagnia dell’Arma.

