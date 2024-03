I prof di Cosenza resistono al calo di alunni: 9.245 cattedre di Posto comune

Si alza il sipario sull’anno scolastico che verrà pure nel Cosentino. Nei giorni scorsi abbiamo anticipato su queste stesse colonne il numero delle iscrizioni di studentesse e studenti, dovendo annotare l’ennesimo calo rispetto allo corso anno. Nella nostra provincia, a esempio, registriamo un preoccupante -630 alunni, passando da 88.959 a 88.329. I dati non sono ancora definitivi, però è stata fatta una prima stima dei docenti che servirà mandare nelle aule dei vari ordini e gradi per formare tutti questi ragazzi.

Si parla, per gli istituti del Cosentino, di una dotazione organica pari a 9.245 Posti comuni, cui aggiungere 726 cattedre di Potenziamento che risultano invariate rispetto allo scorso anno. Infine ci sono i posti dedicati ai docenti di Sostegno che dovrebbero essere 1.559 sempre nel Cosentino. Come per quanto riguarda gli alunni, si tratta di dati non definitivi che però sono utili a dare il volto al trend dell’anno che verrà. E pare che sia tracciata la linea che punta a mantenere l’organico dei prof in linea con quello precedente, pur a fronte della diminuzione dei posti occupati tra i banchi. Infine uno sguardo alla dotazione organica regionale che racconta di 25.624 posti tra Pollino e Stretto. Ovviamente si tratta sempre di dati parziali. Questi e altri sono emersi nei giorni scorsi nel corso dell’incontro voluto dalla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, con i sindacati firmatari del contratto nazionale. Un faccia a faccia utile a dare il via alle procedure per l’avvio del prossimo anno scolastico.