Paura a Marina di Sibari, yogurteria devastata da un incendio. Si propende per il dolo

Una yogurteria è stata distrutta da un incendio nella notte nel quartiere marinaro di Marina di Sibari. L’incendio, secondo quanto ricostruito nelle ore immediatamente successive al fatto di cronaca, sarebbe avvenuto ieri sera e sembra essere doloso anche se non sono state trovate tracce di innesco. Ma sono diversi gli indizi che farebbero propendere per la natura criminale del gesto. In primis, il rogo si sarebbe sviluppato tra le undici e mezzanotte: un’ora nemmeno troppo tarda ma il villaggio turistico, vero e proprio quartiere residenziale e vacanziero del Comune di Cassano, in inverno è quasi disabitato e si possono facilmente sfruttare i favori della notte per agire indisturbati. In secondo luogo non è facile che un locale chiuso da mesi – le attività della piazzetta lavorano soltanto nei mesi estivi – prenda fuoco così senza apparente motivo. In ogni caso le indagini vanno avanti. Saranno i Carabinieri della Compagnia di Cassano e i pubblici ministeri della Procura di Castrovillari a sciogliere tutti i dubbi sul caso e a dire se sia stato davvero doloso o meno. Gli uomini del Capitano Michele Ornelli già da ieri si sono recati sul posto insieme ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che, ognuno per propria competenza, si sono occupati sia dei rilievi del caso e sia per tentare di arginare le fiamme.

Papasso: «Solidarietà incondizionata» "Ieri sera un pericoloso incendio ha devastato una qualificata attività commerciale di Marina di Sibari distruggendo completamente l’esercizio. Purtroppo anche altre attività limitrofe hanno subito seri danni. A tutti i commercianti interessati va la mia totale e affettuosa vicinanza". Lo ha scritto, in unba nota il sindaco di Cassano Ionio, Giovanni Papasso.

Personalmente mi sono recato subito sul posto per verificare quanto stesse accadendo e per portare la mia affettuosa solidarietà e quella della comunità cassanese ai titolari dell’esercizio commerciale. Ho trovato sul posto squadre dei Vigili del fuoco del Provinciale di Cosenza ed i Carabinieri della Compagnia di Cassano con il maresciallo Giuseppe Schena. I Vigili del fuoco erano impegnati a spegnere l’incendio mentre i Carabinieri erano impegnati a far luce su quanto fosse accaduto.

Mi complimento con tutti per la loro operatività. Ancora non è chiara la natura dell’incendio ma spero vivamente che sia di natura accidentale. Qualora dovesse essere diversamente, sarebbe gravissimo, inaudito ed inaccettabile che si attenti alla piazza principale del bellissimo villaggio turistico di Marina di Sibari che con tanti sacrifici stiamo cercando di rilanciare e di riqualificare.

Nutro massima fiducia nelle forze dell’ordine, in questo caso dei Carabinieri, e della Magistratura competente che certamente andranno fino in fondo per accertare severamente quanto accaduto. Ai titolari ancora vicinanza, affetto e solidarietà a nome di tutta la mia amministrazione e a nome di tutta la comunità cassanese".