Scalea, sequestrato un edificio costruito in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

I carabinieri forestali di Scalea hanno sequestrato un'opera edilizia in località “Vannefora”, nel Comune di San Nicola Arcella. Il provvedimento è seguito al controllo in un cantiere dove era stato realizzato un manufatto, con relativo sbancamento, in difformità del permesso di costruire come accertato dai rilievi effettuati sul posto. Inoltre la struttura era stata realizzata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e sismico in violazione ed in assenza della prescritta autorizzazione antisismica. Pertanto si è proceduto, in relazione ai reati contestati, al sequestro penale del manufatto e alla denuncia del committente dei lavori, della ditta esecutrice dei lavori e del suo tecnico/progettista.