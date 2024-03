Cosenza, negli ospedali 487 posti letto in più: aa prima il risiko delle assunzioni

La sanità calabrese è l’immagine di ciò che resta del tragico spreco di denaro pubblico tra anni di malagestione politica e di inutile commissariamento. La cronica carenza di medici, infermieri e oss non permette ampi margini di manovra. Eppure nelle carte del piano la volontà ci rendere più efficace e moderna la sanità con l’istituzione di 487 nuovi posti letto nel Cosentino.

All’“Annunziata”

Il concetto tradizionale di cure e assistenza sta per essere rivoluzionato. Nei margini, nelle forme, nella semantica. La rete ospedaliera si prepara ad ampliare l’offerta di cure e di ricoveri. All’Annunziata, ad esempio, il nuovo piano prevede l’istituzione di 314 posti letto complessivi in più. In sostanza si passerà dai 421 che figurano nell’anno 2021 ai 735 della nuova programmazione regionale. Crescono i letti per le degenze diurne (con accesso al mattino e dimissioni serali). La disponibilità per day hospital sale da 44 posti a 69. L’accoglienza per gli interventi chirurgici in day surgery sale dai 7 posti del 2021 ai 40 del nuovo piano della Regione. Infine, le degenze ordinarie multidisciplinari passano dai 370 letti individuati tre anni fa ai futuri 650 (+280). Inoltre saranno attivati anche 21 posti letto di week surgery che prevede ricoveri non superiori ai 5 giorni. Per quanto riguarda la Terapia intensiva, restano i 19 posti in reparto ai quali si aggiungeranno i 34 previsti per il Covid. In uscita, invece, i 4 letti di Rianimazione pediatrica che verranno spostati a Catanzaro. Dunque, la svolta dell’accoglienza resta subordinata alle assunzioni di nuovo personale.