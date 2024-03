Cosenza, quattordici milioni di euro per “San Vito” e Serra Spiga

Quattordici milioni di euro per riqualificare un quartiere popolare dimenticato da decenni. L’amministrazione comunale sta intervenendo a Serra Spiga e San Vito. I lavori del primo finanziamento pari a circa sette milioni sono già in corso. Gli altri partiranno a breve. Il restyling è stato illustrato l’altra sera dal sindaco Franz Caruso, dagli assessori Damiano Covelli e Pina Incarnato e dal consigliere e presidente della Commissione Urbanistica di Palazzo dei Bruzi, Francesco Turco, nel corso di un’assemblea alla quale hanno partecipato numerosi residenti. «Mettiamo le mani in una zona dove non si sono mai fatti interventi significativi, un quartiere popolare trascurato da sempre», ha dichiarato l’assessore Covelli, «il nostro obiettivo è quello di ricucire il tessuto urbano degradato con il resto della città».

Le imprese impegnate nell’opera hanno già ultimato una prima area verde e tra una decina di giorni uomini e mezzi entreranno in azione per realizzarne un’altra creando dei collegamenti tra l’una e l’altra. È previsto inoltre il rifacimento dei sottoservizi, delle parti di rete idrica danneggiate, dell’illuminazione pubblica, dei marciapiedi. Una riqualificazione urbana in piena regola che prevede tra le altre il miglioramento dei collegamenti viari e l’eliminazione su via degli Stadi della scomodo barriera a centro carreggiata che verrà sostituita da una rotatoria per consentire ai veicoli provenienti da entrambi i lati di dirigersi comodamente verso San Vito e Serra Spiga.