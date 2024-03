Cosenza, si congeda dopo 40 anni il procuratore Spagnuolo: “Ne è valsa la pena”

Quarant’anni in magistratura. Vissuti a cavallo di due diversi codici di procedura penale e di intere generazioni di avvocati e magistrati. Mario Spagnuolo ha festeggiato la pensione con una cerimonia tenuta nella biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. «Ora mi dedicherò agli studi di diritto tributario» ha detto il procuratore conversando con i giornalisti «perché è una materia che mi interessa molto, fra l’altro continuerò a presiedere la Corte di giustizia tributaria qua a Cosenza, non mi allontanerò molto dal mondo della giurisdizione. Continuerò a studiare, a leggere i miei libri e a fare la vita che tutto sommato facevo prima».

Alla cerimonia sono intervenuti, rendendo testimonianza, l’avvocato generale dello Stato, Beniamino Calabrese, il vicepresidente dell’Ordine forense, Pierluca Bonofiglio, il presidente del Tribunale, Maria Luisa Mingrone, il prefetto, Vittoria Ciaramella, il sindaco del capoluogo, Franz Caruso, l’avvocato Ninì Feraco per la Camera penale, il magistrato Maria Luigia D’Andrea in rappresentanza dei colleghi in servizio in Procura. In aula c’erano il procuratore di Locri, Giuseppe Casciaro, quello di Vibo, Camillo Falvo, quello di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, quello di Lamezia, Salvatore Curcio, l’ex procuratore bruzio, Dario Granieri, il presidente del tribunale di Castrovillari, Massimo Lento, il presidente della Corte di assise bruzia, Paola Lucente, il presidente della Sezione Gup-Gip, Piero Santese e decine di altri magistrati e avvocati. Con loro l’arcivescovo, Giovanni Checchinato, il generale dell’Arma Pietro Salsano, il questore Giuseppe Cannizzaro, il comandante provinciale dei carabinieri, Agatino Saverio Spoto, il comandante della Finanza, Giuseppe Dell’Anna, il comandante dei vigili del fuoco, Giampiero Rizzo, il direttore del carcere, Marialuisa Mendicino.

Nel suo intervento di commiato Mario Spagnuolo ha ripercorso le tappe di una intensa carriera partita come giudice civile e poi snodatasi nel campo penale assumendo ruoli diversi. Chiudendo ha detto: "Ne è valsa la pena!".