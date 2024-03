Paola, arriva lo stipendio: la vertenza Ecotec si è sbloccata

Nella giornata di ieri a seguito delle sollecitazioni della Cisl per la vertenza Ecotec - la ditta che si occupa del servizio idrico e di depurazione - si è svolto un incontro presso il Comune di Paola. Alla riunione erano presenti il vicesindaco Maria Pia Serranò, mentre per la Cisl Gerardo Calabria, segretario generale aggiunto di Cosenza e per i lavoratori iscritti all’organizzazione sindacale Settimio Bruno.

Al termine della riunione, per come comunicato dalla Ecotec, sono stati rassicurati i lavoratori che nelle prossime ore e comunque prima delle festività pasquali, la ditta erogherà la mensilità del mese di febbraio.

