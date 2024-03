Rossano, non furono loro a incendiare il lido: assolti per non aver commesso il fatto

Dopo tre anni dall’inizio del processo il Tribunale di Castrovillari ha assolto tutti i soggetti ritenuti i responsabili dell’incendio doloso che mandò in fumo il lido balneare del Loolapaluza di Rossano. La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri dopo la conclusione del dibattimento. A giudizio erano stati rinviati in tutto sei persone: Vincenzo De Marco, Massimiliano Mollo, Carmine Mascaro, Gaetano Visciglia, Gerardo Gallina e Francesco Vulcano. Gli imputati (difesi dagli avvocati Francesco Nicoletti, Gianluigi Zicarelli, Aldo Zagarese, Gaetano Bloise e Francesco Formichella), dovevano rispondere, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione e incendio. Secondo quanto sostenuto dall’accusa il De Marco e il Mollo erano stati considerati i presunti mandanti dell’atto incendiario, mentre gli altri imputati sarebbero stati gli esecutori materiali del rogo. Per i giudici del tribunale del Pollino per i presunti mandanti in relazione al reato di estorsione, sono stati assolti perché il fatto non sussiste, mentre per l’incendio gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto.