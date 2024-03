Cosenza, la Biblioteca Civica affidata a un pool di esperti: lavori di riqualificazione chiusi entro il 2026

Un lavoro immane che alla fine consentirà di restituire il giusto prestigio alla Biblioteca Civica. La più grande del Mezzogiorno dopo quelle di Palermo e Napoli. Per numero di volumi e pregio. Il presidente Antonio d’Elia ne è orgoglioso ed è sicuro che tutto andrà bene. «Tutto dovrebbe concludersi entro la fine del 2026», afferma, «non era possibile continuare a tenere aperta la Biblioteca con pareti che colano acqua per via di infiltrazioni insidiando volumi e utenti». D’Elia ci accoglie sulla porta d’ingresso dell’Accademia Cosentina che s’affaccia su piazza 15 Marzo. La storica scalinata ci porta alle prime stanze dove sono impegnati gli esperti di due ditte chiamate a sanificare e catalogare tutto il materiale prima che venga portato nelle sale della Biblioteca Nazionale e dell’Archivio di Stato dove rimarranno fino a quando si concluderanno gli interventi di adeguamento alle norme antisismiche e tutti quelli necessari per rendere utilizzabili in piena sicurezza i locali della Civica.

L’ultima volta che la Biblioteca aprì al pubblico per un evento ufficiale fu in occasione della presentazione del restauro dei Corali ad opera del segretariato regionale per i beni culturali della Calabria e della soprintendenza archivistica e bibliografica. Era l’11 ottobre 2021. In pieno Covid. Per entrare green pass e mascherina. Presidente dell’Accademia da poco era già d’Elia, succeduto al compianto Leopoldo Conforti. In servizio erano rimasti solo tre dipendenti. Tra pandemia e terremoto impossibile garantire apertura e servizi. La struttura cominciava a dare segnali di cedimento in più punti. Le risorse economiche erano irrisorie (tali sono rimaste, nonostante l’impegno fattivo del Comune con 200mila euro negli ultimi due anni e della Provincia che offre i servizi di Ragioneria e Tesoreria, tanto che ancora bisogna pagare la buonuscita ai lavoratori), gli ostacoli da superare innumerevoli, per cui si decise di sospendere le attività, lasciando aperta sia pure per un breve periodo l’Accademia.