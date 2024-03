Il ponte tra Cosenza e Rende riaperto dopo 40 anni

Una città sempre più... unica. Un altro ponte rafforza il concetto di conurbazione - già da decenni esistente nei fatti - tra il Capoluogo e Rende. È così fisicamente realizzata la conurbazione tra le due città che, percorrendo le vie di collegamento, non ci si accorge di essere passati da una comunità civica all’altra.

«È simbolica, ma significativa l'apertura di questa prima opera di Agenda-Urbana Cosenza-Rende che unisce le due città, che è situata in un'area destinata alla ricreazione e alla vita comune, soprattutto dei bambini, e che vede la luce dopo 40 anni». Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ieri mattina, insieme al Commissario prefettizio di Rende, Santi Giuffrè, ha inaugurato il ponte di collegamento delle piste ciclo-pedonali esistenti nei due comuni attraverso il riutilizzo dello storico ponte ferroviario in disuso da quasi 40 anni. Il taglio del nastro è avvenuto davanti a tanti bambini delle quarte classi delle scuole primarie “Mattia Preti” di Cosenza e “Giuseppe Stancati” di Rende.