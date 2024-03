Corigliano Rossano, le rubano la borsetta all'uscita della Messa

Derubata della borsa all’uscita della Santa Messa. Il preoccupante episodio ai danni di una signora è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso davanti la chiesa “San Giovanni XXIII” allo scalo di Corigliano in contrada San Francesco d’Assisi. Tutto è avvenuto in pochi minuti lasciando tutti increduli tra lo sconcerto e la paura della povera vittima. Ricostruendo quanto avvenuto, pare che la signora, al termine della funzione religiosa, si sia incamminata da sola verso la sua automobile parcheggiata non molto distante dalla chiesa e comunque nello spiazzo adiacente alla parrocchia. Una volta entrata in auto, mentre stava sistemando la cintura di sicurezza, due ragazzi, per come riferito dalla stessa donna, in una frazione di secondo hanno aperto lo sportello del lato passeggero prendendo la borsa che era stata poggiata sul sedile, dandosi immediatamente alla fuga tra le vie del quartiere. Dopo un attimo di disorientamento, per quanto comprensibilmente scossa, la donna ha subito lanciato una richiesta di aiuto, che ha richiamato l’attenzione di passanti e altri fedeli che l’hanno subito raggiunta nel parcheggio in attesa anche arrivassero alcuni familiari. Alcuni dei presenti si sono anche attivati per perlustrare la zona nel tentativo di recuperare almeno la borsa e gli effetti personali, compreso di chiavi, soldi e documenti di cui forse nella corsa i due ragazzi si erano disfatti. Ma sia dei ladri che della borsa nessuna traccia.