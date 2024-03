Mamma e figlia di Cosenza ottengono 500 euro per il ritardo del volo Verona-Lamezia

Mamma e figlia di Cosenza ottengono 500 euro per volo in ritardo Verona-Lamezia Terme.

La questione verteva sul ritardo del volo Ryanair Verona Lamezia Terme del 6 maggio scorso. I due passeggeri, mamma e figlia di Cosenza, avendo subito un ritardo superiore a tre ore rispetto all'orario previsto, hanno richiesto un'indennità o una compensazione pecuniaria come previsto dalla normativa comunitaria.

Il giudice di pace di Verona ha quindi stabilito che, in conformità al Regolamento CE, ai passeggeri spetta una compensazione pecuniaria di 250 euro ciascuno per ritardi superiori a tre ore. La sentenza ha accolto la richiesta dei passeggeri, condannando la compagnia aerea al pagamento di 250 euro per ciascun passeggero, per un totale di 500 euro.

Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei in Italia, sottolineando l'importanza di una rigorosa applicazione delle normative europee in materia di trasporti aerei e garantendo una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle compagnie aeree nei confronti dei propri clienti.