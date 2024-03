Un'autovetture è andata in fiamme ieri in tarda serata in via Tommaso Campanella di Scalea. I Vigili del Fuoco in azione intorno alle ore 22 e 30. C'è voluta circa un'ora di lavoro, da parte dei pompieri del locale distaccamento, per domare le fiamme che hanno distrutto una Stilo multiwagon. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal motore. Pare che venga esclusa la pista dolosa.