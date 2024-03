Terzo Megalotto statale 106, la protesta di 28 operai trasferiti da Villapiana a a Frosinone

La Cgil che ieri mattina ha organizzato il sit-in al campo base dello Scalo, dove insiste il quartier generale della Webuild Sirjo Scpa, non ci sta. E scrive. "Altri 28 posti di lavoro in Calabria a rischio licenziamento. Questa è la drammatica situazione che si sta consumando presso il cantiere della costruenda Ss 106 di Sirjo Webuild. A seguito di non meglio chiarite circostanze di contrasto tra quest’ultima ed Anas infatti, a farne le spese sono i lavoratori dipendenti della ditta Geoserving di Frosinone. Le maestranze svolgono fin dal principio, il servizio di controllo in laboratorio dei cubetti di cemento e degli stalli di galleria in appalto appunto con la ditta laziale. Essa è stata nei scorsi giorni repentinamente mandata via da Webuild per ragioni da chiarire. Il risultato purtroppo è stato l’arrivo di una nuova azienda, la Socotec di Milano, che sprovvista di lavoratori ieri mattina è stata in sede a Villapiana ma senza poter iniziare a lavorare come dovrebbe. Oltre il danno la beffa. La Filcams Cgil territoriale e la Cgil Pollino- Sibaritide- Tirreno è al fianco dei lavoratori e non lascerà nulla al caso per la difesa dei posti di lavoro. I diritti non si appaltano. Auspichiamo nei prossimi giorni un tavolo tra le parti per trovare una soluzione dignitosa a questa incredibile vicenda. Non è minimamente pensabile che sul cantiere in costruzione più grande d’Italia si consumino licenziamenti de facto in maniera così improvvisa", termina la nota firmata dai dirigenti Cgil Andrea Ferrone e Giuseppe Guido.