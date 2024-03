Amantea, spari contro la vetrina di un’agenzia funebre

Spari contro la vetrina di un’agenzia funebre. I colpi avrebbero raggiunto anche un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell’attività. Il caso è rilevante, considerato anche quanto accaduto qualche mese fa ai danni di una ditta che sta provvedendo al rifacimento della galleria sulla statale 18 in località Coreca, e pertanto da non sottovalutare.

I colpi sarebbero stati esplosi nottetempo contro l’attività commerciale posta in pieno centro. L’arma usata dovrebbe essere un fucile a pallettoni solitamente utilizzato per la battute di caccia.

Sul posto si sono recati per i sopralluoghi e per le indagini i carabinieri della Stazione di Amantea con i colleghi della Compagnia di Paola che ha competenza sul territorio. Le indagini, in particolare, si stanno concentrando sulla matrice dell’evento che potrebbe essere chiaramente quella dell'intimidazione. Anche se al momento nulla viene escluso. Le bocche sono cucite e si scava negli ambienti criminali del centro nepetino.