Ferriti di zinco a Cassano, il comitato chiede spiegazioni sulla bonifica

Sulla bonifica del Sin Cassano-Cerchiara-Crotone, i cittadini hanno il diritto di sapere quali aree del Comune di Cassano saranno oggetto di eventuali nuovi interventi. A chiederlo è Francesco Garofalo, portavoce del Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme che, in una comunicazione inviata al Commissario di Governo per la bonifica del sito di interesse nazionale Cassano, Cerchiara e Crotone, Emilio Errigo. Il Comitato spontaneo cittadino, anche alla luce di quanto riportato da alcuni organi di stampa, ha chiesto chiaramente se «il territorio del Comune di Cassano, a suo tempo fatto oggetto dall'interramento delle ferriti di zinco, provenienti dall'ex Pertusola Sud di Crotone, sarà interessato ad interventi messi in atto dalla struttura commissariale» dopo quelli già attuati in passato.

Una spiegazione che sarebbe, soprattutto, utile a tranquillizzare le popolazioni atteso anche il registrarsi di un sostanzioso aumento del numero di decessi per malattie tumorali. «Quello che è più urgente – evidenziano dal “Comitato” – sarebbe uno studio epidemiologico da parte dell'Istituto superiore di sanità: si tratta di una battaglia di civiltà, verso quanti non ce l'hanno fatta, le famiglie e ai loro cari».