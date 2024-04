Cosenza, per ore imbottigliati nel traffico intorno allo svincolo A2

In attesa che cambi lo scenario per come preannunciato giorni fa da Anas e Comune, il caos impera intorno allo svincolo autostradale di Cosenza Sud. Fino alla rotatoria di via Pomponio Leto, senza volere scendere più sotto, a ridosso dell’ex sede Telecom. In molte ore del giorno, prevalentemente tra le 8 e le 10 e poi tra le 16,30 e le 18 è un continuo di colpi di clacson che non fanno dormire sonni tranquilli (nel vero senso della parola) ai numerosi residenti. I veicoli, pesanti e leggeri, a volte con carichi eccezionali, arrivano da varie direzione: dall’A2, da viale della Repubblica-via Pasquale Rossi, piazza Europa-via Ludovico Ariosto, dallo Stadio e da via Marconi. Gli imbottigliamenti sono all’ordine del giorno. Mezzi di soccorso che non riescono a districarsi per cui rimangono fermi minuti azionando le sirene, auto parcheggiate in modo selvaggio davanti a bar e negozi che impediscono al traffico di scorrere celermente, incidenti banali e non (alcune sere fa l’ennesimo veicolo dopo essere sbandato ha danneggiato rischiando di sfondarle e di precipitare nel tunnel sottostante la ringhiera di protezione del sottopasso direzione via Pasquale Rossi) che rallentano la circolazione.