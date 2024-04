Cassano, parla l'ex compagna del neo pentito di 'ndrangheta: "Mi dissocio dai suoi atti"

Daniela Surugiu, ex compagna di Luca Talarico, ha comunicato tramite lo studio legale Mortati e Calderaro di prendere le distanze dalla decisione dell’ex compagno che nella precedente udienza del processo «Kossa» aveva reso noto l’intenzione di collaborare con la giustizia. «Kossa» è un’inchiesta della Dda di Catanzaro che riguarda le 'ndrine nella Sibaritide. «Questo studio legale, - si legge in una nota - che assiste l’ex compagna dell’imputato, Daniela Surutgiu, rappresenta che la propria assistita si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti perpetrati dall’imputato, quale attuale collaboratore di giustizia nell’ambito del processo «Kossa» della Dda di Catanzaro e, precisa, che la stessa è stata sempre tenuta all’oscuro di ogni qualsivoglia attività e/o relazione del Talarico nell’ambito del contesto criminale in cui il medesimo operava nell’area territoriale della Sibaritide». Lo affermano in una nota gli avvocati Rosita Mortati, Sergio Mortati e Maria Calderaro. «Pertanto, Daniela Surutgiu e i suoi figli, ancora una volta, - scrivono i legali - ribadiscono la loro volontà di dissociarsi totalmente dalle attività delinquenziali dell’ex compagno e dalle sue relazioni con pregiudicati della zona, in quanto tali comportamenti non appartengono nè a lei nè, tantomeno, ai suoi figli»