Spezzano Albanese, morto suicida il padre del pentito Luca Talarico

Impiccato. Vincenzo Talarico si è tolto la vita nell’abitazione di contrada “Fedula” di Spezzano Albanese dove risiedeva da anni. Un gesto improvviso e imprevisto legato probabilmente alla difficile condizione in cui si trovava.

L’uomo è il padre di Luca Talarico, il quarantatreenne imprenditore agricolo condannato a 12 anni di reclusione per mafia e da qualche settimana collaboratore di giustizia. Il figlio del suicida è ritenuto una “testa di legno” della cosca guidata da Pasquale Forastefano nel ricco e vasto mondo fondiario della Sibaritide.

Nel febbraio del 2021 qualcuno aveva incendiato l’autovettura della madre di Talarico: l’intimidazione era avvenuta pochi giorni dopo l’audizione dell’odierno pentito davanti al Gip di Catanzaro. Il quarantatreenne, infatti, al contrario dei coindagati coinvolti nell’inchiesta antimafia “Kossa”, non s’era avvalso della facoltà di non rispondere scegliendo di parlare delle proprie imputazioni alla presenza di un difensore d’ufficio.