Cosenza, l'appello delle mamme “esodate” ad Occhiuto

La sanità soffre e arranca. Anni di tagli hanno lasciato una luce dubbia all’interno di una geografia di ombre. Chiaroscuri che affiorano da un sistema irregolare che non ha più trovato uno schema adatto. Il governatore Roberto Occhiuto sta provando, da due anni e mezzo, a rianimare un gigante, ormai, privo di respiro. Un sistema di cure sprofondato dentro un deserto di figure inanimate con ospedali sospesi nel vuoto, senza posti letto e col personale decimato dalle sforbiciate che hanno finito per peggiorare ogni cosa. Per troppo tempo in passato, la rivoluzione semantica ispirata da una programmazione centrale non ha guardato alla gente ma solo ai bilanci diluendo e convertendo il codice genetico dell’assistenza sanitaria. E le regioni più povere come la Calabria hanno pagato un prezzo, inevitabilmente, più alto. Dappertutto mancano fondi per arruolare personale nelle corsie e per attivare nuovi posti letto. Il progetto della nuova rete ospedaliera della Regione è il Piano regolatore di una sanità che dovrà ripartire, una sanità che cerca l’approdo in un porto sicuro.