Cosenza, oltre cento salme da mesi in attesa di essere tumulate

Più di cento bare in da mesi di un loculo al cimitero di colle Mussano. Una situazione insostenibile. Di cui ci siamo già occupati. Ora sulla vicenda tornano i consiglieri comunali di opposizione Caruso, Cito, D’Ippolito, Dodaro, Luberto, Lucanto, Ruffolo, Spadafora e Spataro.

«Non si può più tacere. Più di cento salme in attesa di sepoltura, altrettante famiglie che si vedono private del diritto di piangere i propri defunti in un contesto di legittima intimità dinanzi a una tomba. Una realtà che ferisce il sentimento religioso come il sentire laico. Non si può e non si deve tacere più», si legge nella nota dei nove consiglieri, «la minoranza ha atteso a esporsi pubblicamente sulla questione solo per evitare ambiguità e facili accuse di “strumentalizzazione” del dolore e nella speranza che la giunta di centrosinistra desse un segnale risolutivo ottenendo però da essa solo notizie per giunta trapelate dalle segrete stanze, di una ripresa non si sa quando delle tumulazioni. Un verbo coniugato al futuro non è moralmente accettabile. Il degrado etico e sanitario dei fatti impone un intervento immediato, certo e risolutivo. L’amministrazione comunale che ha preceduto l’attuale aveva attivato un virtuoso percorso che mirava alla riutilizzazione dei loculi le cui concessioni erano da tempo scadute - continua la nota - seguendo così il principio dello “zero sfruttamento del suolo”, nella prospettiva di evitare l’indecoroso spettacolo a cui oggi sono costretti ad assistere i parenti dei defunti.