Treni, dalla Sibaritide s’intensificano i collegamenti con la Puglia

Il viaggio del primo InterCity ibrido d’Italia sulla ferrovia jonica porta novità anche nella Sibaritide. Nelle scorse settimane, infatti, Trenitalia aveva messo in vendita i biglietti per gli Intercity prolungati da Reggio Calabria, transitanti da Sibari e diretti a Taranto, Bari e Lecce e viceversa ma restava l’incognita della tipologia di vetture che sarebbero state utilizzate per trasportare i passeggeri sulla tanto bistrattata ferrovia jonica. Con l’arrivo del 2024 e il prolungamento di una coppia di Intercity a Bari Centrale e Lecce, infatti, Sibari, dal 9 giugno 2024 col nuovo orario estivo, sarà collegata meglio alla Puglia potendo sfruttare anche i collegamenti già presenti con Taranto. La novità era nell’aria e la certezza era arrivata a dicembre dello scorso anno. Ora, con l'arrivo dei nuovi treni ibridi HTR 412 in versione InterCity, ci si aspettava anche un passaggio di consegne con le storiche locomotive D445 e carrozze UIC-Z1. Upgrade che, inizialmente, non c’era stato: provando a scegliere i posti a sedere, ad esempio, il sistema permetteva di prenotare su tre vetture e non su quattro come ci si aspetterebbe se il servizio fosse espletato con i nuovi “Blues” Intercity “HTR 412”.