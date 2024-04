Ospedale di Acri, la richiesta del comitato: «Modificare il decreto 79»

Modifica del decreto 79 del commissario Occhiuto. Questa la richiesta avanzata dal comitato “Uniti per l’ospedale Sant’Angelo d’Acri” (oggi la protesta a Catanzaro) che, «visto l’attuale stato di depotenziamento dell’ospedale cittadino - si legge in una nota - chiede una rimodulazione del decreto e che gli atti aziendali prevedano , per quanto di loro competenza, i servizi e i posti letto di seguito descritti».

Più nel dettaglio dal Comitato, rispetto a quanto il decreto 79 prevede per l’ospedale, chiedono di aggiungere dieci posti di Chirurgia più due posti di day surgery multidisciplinare (Oculistica, Ortopedia, Ginecologia etc.), quattro posti Obi (Osservazione breve intensiva) per il Pronto soccorso), cinque posti di day hospital multidisciplinare di medicina unitamente a venti posti di degenza ordinaria, per un totale di venticinque posti richiesti contro i venti previsti dal decreto».

