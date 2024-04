Campora San Giovanni, ingerisce farmaci e si lancia in acqua al porto: salvata da un giovane e dai carabinieri

Si è conclusa positivamente la vicenda che, nel corso della giornata di ieri, ha visto protagonista una giovane donna che, dopo aver ingerito dei farmaci, si sarebbe lasciata cadere in acqua in prossimità del porto turistico di Campora San Giovanni.

Sul posto a soccorrere la malcapitata, un giovane originario della frazione che nell’assistere alla scena e percependo con immediatezza la gravità della situazione, non ha esitato a tuffarsi in acqua per porgere aiuto e conforto. Quasi in concomitanza, probabilmente allertati dai familiari della ragazza che avevano avuto sentore della situazione, sono giunti sul posto i Carabinieri della stazione di Amantea che, con l’ausilio di un’imbarcazione hanno raggiunto il punto in cui si trovavano i due ragazzi.

Tutto si è fortunatamente risolto nel migliore dei modi. Toccherà alla Benemerita fare piena luce sulla vicenda e capire le motivazioni dell’accaduto. Nel frattempo che ciò avvenga la giovane donna ha potuto riabbracciare i propri familiari.