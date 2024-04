Cosenza e provincia, vent’anni di fuga da città e periferie

Il Cosentino continua a modificare il suo profilo demografico tra denatalità e fuga dalle città. Le aree interne si spopolano seguendo le correnti di una emigrazione senza precedenti mentre riprendono fiato alcuni centri costieri. Sul litorale tirrenico in particolare si registrano timidi segnali di crescita nelle stime di inizio anno dell’Istituto di statistica di Stato dopo anni di impoverimento. È la prova che il sangue che scorre sotto la pelle screpolata di questa terra è ancora caldo. Ma è un sangue che genera ogni giorno un mondo nuovo manipolando panorami di città e periferie, all’interno di un trend che è naturalmente negativo. La fiducia ha il suo male oscuro nascosto in numeri preoccupanti che generano nel complesso gli indicatori demografici in picchiata, soprattutto, perché le cicogne sono sempre meno occupate. Le nuove stime di popolazione relative al primo gennaio di quest’anno presentano un Cosentino con una popolazione di 670.165 abitanti e rispetto al 2001 (quando all’anagrafe provinciale risultavano iscritti 733.368 cittadini) si presenta con un saldo negativo di 63.203 abitanti in meno rispetto (in pratica è sparita una città grande quanto Cosenza in 23 anni, una media di 2.748 all’anno). Negli ultimi 12 mesi, invece, risultano “spariti” 2.267 residenti.