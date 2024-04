La svolta sostenibile di Cosenza: la città sperimenta i 30 km orari

Cosenza entra nel club delle città a 30 all’ora. In Europa, la prima è stata Londra nel 1991. Poi, tutte le altre. In Italia sono già 66 i capoluoghi di provincia che hanno scelto di limitare la velocità sulle strade centrali. Palazzo dei Bruzi lo ha fatto introducendo la novità all’interno del rinnovato schema di viabilità pensato per il quadrilatero del centro urbano con l’obiettivo di realizzare un modello di mobilità sostenibile. Un progetto ambizioso che è stato deliberato in giunta. Il nuovo limite massimo di velocità dei 30 km orari, per adesso, verrà sperimentato su viale della Repubblica, nel tratto compreso tra via Amantea e via Miceli; su via Rodotà, via Tancredi, via Simonetta, via G. e A. Nucci, via Caloprese (da via Gioia a Piazza Bilotti) e via Gioia. Si tratta di zone centrali dove è necessario contenere i rischi di incidenti stradali.

