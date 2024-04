Cosenza aumenterà la dotazione dei posti negli asili nido grazie alla realizzazione di due nuove strutture

La città di Cosenza potrà contare su due nuovi asili nido che aumenteranno la dotazione dei posti riservati ai servizi per l'infanzia. I lavori per la realizzazione delle due strutture, che sorgeranno, la prima in via Saverio Albo e l'altra in via Asmara, in alcune zone della città dove l'Amministrazione comunale sta già portando avanti significativi interventi di riqualificazione, sono appena iniziati e termineranno entro e non oltre il 31 dicembre del 2025. Le caratteristiche degli interventi sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il Sindaco Franz Caruso, l'Assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, l'architetto Carlo Salatino, progettista e direttore dei lavori dell'asilo nido di via Saverio Albo, e l'architetto Gemma Potestio dello staff di progettazione della struttura di via Asmara. “Grazie ai nuovi asili nido di Via Saverio Albo e di via Asmara, di prossima realizzazione, la nostra comunità – ha sottolineato nel suo intervento il Sindaco Franz Caruso - potrà contare, oltre le due strutture già esistenti, su un totale di 4 presidi scolastici, culturali e sociali che porteranno dai 90 attuali a 160 il numero complessivo dei posti destinati ai bambini da 0 a 2 anni. Legittima la nostra soddisfazione – ha proseguito il primo cittadino -per la realizzazione di queste due opere, perché danno un segnale dell'attenzione particolare che l'Amministrazione comunale ha riservato non solo alle zone più emarginate e periferiche della nostra città, ma alle fasce più deboli della popolazione che sono appunto i bambini e le famiglie. Spesso queste ultime – ha rimarcato Franz Caruso - devono sopportare il disagio di non avere la possibilità di portare i loro piccoli in strutture pubbliche. Noi abbiamo, invece, invertito la tendenza. La collocazione dei nuovi asili nella nostra città non è casuale, ma è frutto di una volontà chiara dell'Amministrazione che ha individuato la presenza degli asili proprio in zone particolari, dove si stanno portando avanti già altri interventi di riqualificazione e recupero”.

Il Sindaco ha anche indicato gli importi degli investimenti: 1 milione 191 mila euro per l'asilo di via Saverio Albo e 584 mila 185 euro per quello di via Asmara che sorgerà riconvertendo parte dell'edificio che ospitava la vecchia scuola elementare “Tommaso Campanella”. Dai 90 posti degli attuali asili esistenti (via Roma e via Livatino) si arriverà, come ricordato, a 160 posti, 40 per via Saverio Albo ed altri 30 per via Asmara. Con riferimento in particolare all'asilo di via Asmara, il Sindaco ha posto in evidenza l'attenzione riservata ai lattanti, con la previsione, nel progetto, di un'area specifica che consente ai lattanti di avere una loro autonomia, con angolo cucina dedicato e il loro fasciatoio.Un risultato che Franz Caruso ha giudicato importante “per una città delle dimensioni di Cosenza che si colloca a buon diritto in una fascia alta, tra quelle che rendono i migliori servizi per l'infanzia”. Nel corso della conferenza stampa il Sindaco ha ricordato come l'Amministrazione comunale abbia avuto sempre particolare attenzione per le periferie.