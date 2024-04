Mormanno, auto salta il guardrail e finisce sull'aiuola: feriti una donna incinta e il compagno

Auto vola oltre il guardrail. Squadre Anas e Polizia Stradale della sottosezione di Frascineto, ma anche e soprattutto l'elisoccorso di Cosenza ha preso in carico una donna incita rimasta coinvolta, e questo per cause di accertamento, in una particolare escursione avvenuta nei pressi del comune di Mormanno. La vettura ha saltato il guard rail e s'è fermata in uno spazio verde oltre la carreggiata nord. La dinamica del sinistro autostradale ha immediatamente attivato la macchina del soccorso. Proprio i soccorritori hanno provveduto al trasporto della donna all'Annunziata di Cosenza. La prognosi sarà sciolta dopo i necessari esami strumentali. Mentre il compagno è rimasto fortunatamente illeso. L'emergenza è durata alcune ore: non sono stati segnalati disagi-lievi rallentamenti al traffico della corsia Nord. La vettura capovolta non ha impegnato la carreggiata. Le squadre Anas hanno fermato completamente il traffico per pochi istanti, giusto il tempo per l'atterraggio dell'eliambulanza. È seguita la necessaria messa in sicurezza del manto autostradale. Ad operare le squadre Anas del posto di Campotenese e i colleghi di Frascineto-Castrovillari. Un lavoro intenso necessario per ripulire la carreggiata dai detriti e rimettere in sesto il guardrail rimasto danneggiato dal contatto. La situazione emergenziale s'è risolta nel primo pomeriggio, ossia nel momento in cui sono stati sentiti i testimoni, quindi effettuati i rilievi fotoplanimetrici e ricostruita, in ogni dettaglio, la dinamica che ha interessato questa giovane coppia in viaggio verso la Basilicata.