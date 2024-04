Non c’è stato niente da fare per salvare la vita dell’uomo di cinquantotto anni deceduto stasera poco prima delle 21 sulla Statale 18 Tirrena Inferiore. Il cinquantottenne che viaggiava in sella a uno scooter s’è scontrato con un’auto. L’incidente potrebbe essere stato provocato dall’intensa pioggia che è caduta su tutto il Cosentino.