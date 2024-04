Cosenza, lettera-sfogo dopo la morte post-ricovero. L'AO: “Signora arrivata in condizioni critiche, ma analizzeremo comportamenti singoli sbagliati”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione dell'Azienda ospedaliera dopo la lettera sfogo della signora Giorgia Leo, che era già stata seguita da una dichiarazione del sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

Ci rivolgiamo alla signora Giorgia Leo per manifestare tutta la nostra vicinanza umana. In tal senso l’intera vicenda è stata immediatamente ricostruita con un audit interno.

La cura e l’accoglienza dei pazienti sono l’obiettivo primario, se non l’unico, di tutto il management ospedaliero. Per tale motivo, anche in questo caso, non lasceremo in sospeso tale denuncia.

Ma per amore di verità dobbiamo puntualizzare con esattezza quanto accaduto. In particolare, la paziente è giunta in PS in gravi condizioni, con peggioramento dell’insufficienza renale che ha richiesto l’espletamento di intensivistiche nefrologiche e alle dimissioni, è stata avviata a trattamento dialitico cronico. Delle condizioni cliniche in cui versava la paziente, così come riscontrabile nella documentazione medica, è stato tempestivamente e continuamente informato il marito. Non si è trattato, quindi, di un'inefficienza sanitaria, ma di comportamenti individuali, sulla cui correzione l’Azienda sta investendo con un apposito progetto di formazione, avente ad oggetto l’accoglienza e la presa in carico dei pazienti. Problematica, questa mai affrontata negli anni passati. La denuncia della signora Leo, quindi, non è neanche riconducibile alla carenza di personale, alla quale fa riferimento il sindaco.