Il cosentino Valentino Mele rispolvera... l'alta sartoria

Si scrive Valentino Mele Couture si legge alta sartoria. Domani, domenica 21 aprile alle ore 18:30 andrà in scena la sfilata dello stilista cosentino Valentino Mele dal nome "Storie di alta sartoria”, presso l’Hotel San Francesco di Rende, nella quale verrà presentata la Collezione Valentino Mele Couture Autunno-Inverno 2024/2025. “C’era una volta, e c’è ancora, uno spazio quasi sacro, dove il tempo scorre quieto e silente: la sartoria, qui prende forma l'abito su misura, capace di emozionare e suscitare piacevoli sensazioni. Verranno presentate tre Capsule Collection, filo conduttore tra queste: l'eleganza dall'alba al tramonto. La collezione parla di una donna intraprendente, forte e autentica, e al suo fianco un uomo sicuro, affidabile e deciso. L'intento dello stilista è quello di coinvolgere ogni angolo di questo bellissimo territorio Calabro.

Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dello stilista Valentino Mele: “Ho riconosciuto questa passione sin da bambino, ma più che passione lo chiamo dono in quanto ogni abito è creato e pensato esclusivamente per sé, unico e inimitabile.

Punti e contro punti, ore di lavoro e gesti amorevoli, che il sarto esegue con desiderio e passione. Lo sguardo rimane concentrato su ciò che si sta creando, la mano compone i pezzi di stoffa in perfetta armonia. Tra aghi, spilli infilati ovunque e il rumore del ferro a vapore, come un’artista, entra in sintonia con il tessuto e lo stile del suo cliente, plasmandolo al suo corpo come seconda pelle. Da una vastissima scelta di tessuti preziosi e nuance prendono vita opere d’arte, che esaltano l’estetica del vestito e la personalità dell'uomo e della donna élégant.”