Terribile frontale tra auto a Sibari, due feriti. Traffico in tilt per ore

Brutto incidente frontale tra due veicoli di grossa cilindrata quello accaduto stamani poco dopo le 11,30 sulla rampa d’accesso dello svincolo di Sibari, ma in zone territorialmente appartenente alla città del Pollino. Il bilancio parla di due feriti, uno dei quali trasportato per accertamenti presso l’Annunziata di Cosenza, mentre l’altro, che ha dovuto comunque ricorrere alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto a bordo di due autombulanze, è rimasto lievemente ferito. Lo scontro ha coinvolto un primo automezzo che procedeva verso l’imbocco dell’A2 ed un secondo che andava in direzione opposta verso la Statale 534 di Firmo. I due mezzi sono entrati in collisione nel mentre viaggiavano sulle corsie opposte e per verificare la dinamica dell’accaduto sono stati necessari accertamenti e verifiche da parte degli agenti della Polstrada di Frascineto giunti sul posto. Traffico ovviamente bloccato per diverso tempo, soprattutto al fine di soccorrere le persone coinvolte e subito spostare i mezzi dopo i rilievi necessari e di rito. Diversi gli automezzi in coda visto anche il giorno festivo poiché lo svincolo collega con la bretella che poi s’immette sulla strada verso la zona jonica. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche alcuni operatori Anas per motivi di sicurezza stradale e per decongestionare il traffico una volta ultimate le operazioni previste per lo sgombero della carreggiata. La circolazione è ripresa regolarmente dopo oltre due ore dal sinistro.