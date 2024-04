Tragedia alla festa patronale di Oriolo: l'artista Luigi Abate muore dopo il tradizionale lancio del suo "Pallone"

Tragedia alla festa patronale di San Giorgio e San Francesco: è morto l'artista Luigi Abate, storico costruttore del "Pallone" aerostatico, la mongolfiera che lui stesso progettava da oltre mezzo secolo e che faceva volare dinanzi a migliaia di fedeli durante la processione dedicata ai due Santi.

Gigino, come lo chiamavano tutti in paese, è spirato un minuto dopo aver fatto volare il "Pallone". Lo scenario è sempre lo stesso, come accade da anni, in via Pietro Toscani nel cuore dell'abitato del centro collinare, con il rituale che si ripete alla presenza di un migliaio di persone, del sindaco Simona Colotta, del parroco don Pierfrancesco Diego, della banda musicale e delle storiche Guardie. Lo sfortunato Abate ha accompagnato in volo, con non poche difficoltà, considerando il vento, l'enorme manufatto in carta velina, riportante l'effigie dei Santi, costruita e dipinta artigianalmente dalle sue sapienti mani, spinta in alto da un piccolo stoppino, ma stravolta insieme al "Pallone", dopo pochi attimi, è volato in cielo pure lui. Si è accasciato a terra tra la folla della processione impietrita, al cospetto delle statue dei santi, in uno dei momenti più sentiti dagli oriolesi.