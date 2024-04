Rifiuti e fogne a cielo aperto: la cartolina impresentabile di Montalto Uffugo

Da monte a valle quella che arriva è la cartolina di una Montalto in degrado. Tante sono le segnalazioni dei cittadini e le loro lamentele per gli angoli di territorio invasi da rifiuti, erbacce, strade in degrado, fogne a cielo aperto. Indignazione, rabbia e preoccupazione per le condizioni igienico-sanitarie di questi spazi aumentano di giorno in giorno. Cittadini che sono anche stanchi e sfiduciati di appellarsi al governo cittadino per cercare di bonificare i luoghi e mettere in campo azioni che possano risolvere queste gravi criticità. Preoccupante è, ad esempio, la situazione denunciata nei pressi della zona del Villaggio, a Montalto Scalo, dove il degrado è in prossimità delle scuole elementari e medie.

«Ai lati della strada che porta in direzione incrocio della scuola del Villaggio - spiegano alcuni cittadini - c’è un degrado che non riusciamo proprio ad accettare. Siamo caduti in basso. Rifiuti dappertutto. Gli incivili non si arrendono e non possiamo fare neanche una passeggiata con le belle giornate e con i nostri figli per non incorrere in buste colme di rifiuti, scarti di ogni tipo, puzza e animali. Chiediamo al Comune - concludono - di voler controllare spesso queste strade secondarie anche la vecchia ferrovia che porta alla zona di Coretto dove gli incivili abbandonano di più i rifiuti».