Ennesima automobile data alle fiamme a Corigliano

Torna a riacutizzarsi il fenomeno delle auto incendiate. Dopo un periodo di relativa calma si torna a registrare numeri che fanno riflettere. Sono quattro infatti le auto andate a fuoco in meno di una settimana. A poco più di 24 ore dall’ultimo episodio un’altra auto è andata a fuoco nella notte scorsa.

Anche in questo caso , come negli ultimi tre episodi, il rogo è avvenuto nell’area urbana di Corigliano. Le fiamme sono divampate in via degli Albanesi, una via di collegamento tra le centralissime via Nazionale e via Fontanelle allo scalo ausonico. Erano da poco scoccate le 3 quando il fuoco ha letteralmente avviluppato una vettura, una berlina Volkswagen. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni di Rossano, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, anche se alla fine delle operazioni di spegnimento dell’auto è rimasto solo un ammasso di ferraglia fumante.

Intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno proceduto con i rilievi e avviato le indagini del caso.