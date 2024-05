E' partita a Cosenza la rivoluzione della viabilità

I dossi erano stati già sistemati. E da tempo. Segno che l’amministrazione comunale stava procedendo con solerzia verso l’obiettivo di ripristinare la viabilità nel cuore pulsante del capoluogo bruzio, soprattutto nel perimetro compreso tra via Roma-Misasi e viale della Repubblica. La burocrazia, però, spesso lenta e farraginosa, ha rallentato i propositi di Palazzo dei Bruzi che, dopo avere smantellato, suscitando non poche polemiche, la piazzetta realizzata durante la precedente consiliatura tra le scuole Plastina-Pizzuti e Zumbini ed eliminato la doppia corsia su piazza Bilotti, era proiettata a ripensare i sensi di marcia nella medesima zona, inseguendo l’idea di demolire la rotatoria che insiste all’inizio di viale della Repubblica, nei pressi dell’incrocio di via Pasquale Rossi.

Ebbene, a quanto pare l’attesa sembra essere finita. Ieri mattina in Municipio il sindaco, Franz Caruso, ha incontrato tecnici e progettisti, nonché gli assessori al ramo, Damiano Covelli e Francesco De Cicco, fissando due date cruciali di quella che si può definire una vera e propria rivoluzione della circolazione stradale: martedì della prossima settimana, infatti, inizieranno i lavori alla segnaletica orizzontale e verticale, mentre il giorno successivo è previsto l’abbattimento della rotatoria. Raggiante l’inquilino di Palazzo dei Bruzi, pronto a ricordare come tale progetto rientrasse nel programma elettorale sottoposto ai cosentini.