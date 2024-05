Torre di Ruggiero, gli splendidi 100 anni di nonna Marianna

È la più longeva del paese con i suoi cent’anni di vita. Per questa ragione l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Roti ha voluto riservare un tributo speciale a nonna Marianna Grenci che per il suo compleanno ha voluto fare ritorno nella sua casa di Torre di Ruggiero, lasciando per qualche giorno la casa di riposo “Eben Ezer” di Chiaravalle dove quotidianamente viene assistita dal personale socio sanitario della struttura. Lucida, in buone condizioni rispetto all’età, nonna Marianna si è lasciata andare a quello che è stato il suo passato di ragazza torrese, poi moglie e madre e, adesso, nonna.

A Torre di Ruggiero è stata accolta dai figli Salvatore, Gerardo e Graziella quest’ultima arrivata dal lontano Canada per stare vicino alla propria madre. Ospiti particolari accanto ai familiari tutta l’amministrazione comunale con il sindaco Vito Roti che ha voluto consegnare una targa ricordo e poi il vice sindaco Vincenzo Maletta e l’assessore Mario Barbieri.

Davanti agli ospiti la nonnina torrese si è dimostrata da subito arzilla e piena di entusiasmo per quello che la famiglia e gli amministratori le hanno voluto riservare per la speciale giornata. L’elisir di lunga vita è tutto un concentrato di dedizione e attaccamento alla famiglia e poi il lavoro.