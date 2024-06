Tarsia, tolti i sigilli all’Autodromo

Dissequestrato dopo oltre due anni l’Autodromo di località “Scuse-Scorciapecora”. I sigilli, infatti, erano scattati a febbraio del 2022 da parte dei militari della stazione di Terranova da Sibari, i quali insieme ai colleghi “Tutela forestale” di Cerzeto ed a personale del Commissariato di P.S. di Castrovillari, procedevano al sequestro d’un terreno di circa dieci ettari, secondo le indagini ritenuto “abusivo” per violazioni di natura edilizia, con relativa denuncia per il titolare anche per la presenza di possibili rifiuti speciali. Venerdì scorso, sempre i carabinieri terranovesi, hanno provveduto al dissequestro in base a quanto disposto dal Tribunale di Castrovillari, con dispositivo di sentenza a firma del Giudice Lucio Scrivano nell’udienza del 3 maggio. Si è provveduto, quindi, alla restituzione del bene nella disponibilità dell'ex indagato, Antonio Martorano, proprietario della struttura, che quindi né è rientrato in possesso, dando atto che l'immobile è privo di vincoli giuridici.