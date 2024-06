Guardia medica chiusa, saranno giorni difficili a Villapiana

La Guardia medica non c'è più. E i disagi già si fanno sentire, soprattutto per coloro i quali trovano difficoltà a spostarsi e per le persone anziane.

Anche a giugno, pertanto, la locale postazione di continuità assistenziale resterà chiusa per diversi giorni, così come è stato nei mesi passati. Infatti l'Asp di Cosenza – Distretto sanitario Jonio nord – con una nota, protocollo numero 66977, a firma della dottoressa Maria Beatrice Filici informa il direttore generale dell'Azienda sanitaria bruzia Antonello Graziano, il Direttore del 118 Riccardo Borselli, i Comandanti della Stazione dei Carabinieri di Sibari e Trebisacce e i Commissari prefettizi che attualmente governano i Palazzi di Città trebisaccese e villapianese, rispettivamente Eufemia Tarsia e Umberto Pio Antonio Campini che la locale sede di Guardia Medica resterà chiusa per mancanza di personale sanitario ben sedici giorni, a decorrere dal 1 giugno, appunto, e fino al prossimo 19 dello stesso mese. Il servizio è stato garantito giorno 3 giugno e in prospettiva solo il 10 e il 13 dalle ore 20 alle ore 8.

Per il resto in caso di necessità l'utenza potrà rivolgersi al Servizio di Emergenza Urgenza che nel comprensorio è composto dalla Postazione sita al pian terreno dell'Ospedale "Guido Chidichimo" (in foto) di Trebisacce che può contare su soli due medici e che spesso esce in soccorso con le ambulanze non medicalizzate, dalla Postazione di Oriolo gestita dall’Associazione di Misericordia e sempre senza medico a bordo ma solo volontari, e da quella di Cassano costretta anch'essa ad un tour de force perché carente di organico.