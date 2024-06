Piste ciclabili a Rende, raccolte 1000 firme dai commercianti: no alla realizzazione

In sole due ore sono state raggiunte mille firme. Non si ferma la “marcia”, tutt'altro che silenziosa, dei commercianti di Quattromiglia - via Volta e via Verdi, per la precisione - per impedire la realizzazione della nuova pista ciclabile in quelle zone. Lunedì mattina è previsto un incontro con i commissari prefettizi direttamente nella casa comunale. Nel frattempo, dopo la protesta di venerdì mattina con l’intervento di carabinieri e polizia municipale, il comitato costituito ha dato ufficialmente mandato agli avvocati

Valentina e Gianluca Gallucci di difendere le loro posizioni. “Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 12.6.2024, per trasmettere in allegato l'elenco con i nominativi dei cittadini residenti nella zona di Quattromiglia contrari al progetto (attualmente quasi mille persone), con relativi documenti e sottoscrizioni, a conferma della circostanza oggettiva della ferma opposizione dei cittadini alla realizzazione della pista ciclabile nella zona anzidetta”, è il testo della pec inviata agli uffici di via Rossini. Infatti, non solo il Comitato di Quartiere "Quattromiglia" , ma anche “la generalità dei residenti in zona, nessuno escluso, manifesta una netta e decisa avversione all'esecuzione dell'opera per come prevista, in particolare in via Volta”.

Si richiede, pertanto, “un riscontro immediato”, la loro richiesta. C’è poi un doppio aspetto tecnico, legato alla realizzazione dell'opera.