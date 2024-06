L’ospedale di Castrovillari stenta a decollare, oggi previsto nuovo vertice

Il consigliere regionale Ferdinando Laghi prova a rianimare l'ospedale spoke di Castrovillari. Questa mattina, infatti, terrà un incontro con gli operatori sanitari dello spoke del Pollino. La sala convegni dell'ospedale farà da cornice ad un appuntamento necessario per dibattere sulla delicata situazione in cui versa il nosocomio e dell'offerta di salute per le popolazioni di Pollino, Esaro e Sibaritide.

Il tutto alla luce dei «Decreti di Riordino della Rete Ospedaliera calabrese e dell'imminente definizione dell'Atto aziendale dell'Asp di Cosenza, di cui si lamenta la scarsa considerazione nei confronti di un territorio così vasto e popoloso». Allo stato – va detto – il presidio medico del Pollino viaggia in una modalità assolutamente emergenziale con quasi tutte le unità operative che lamentano la carenza di personale medico, infermieristico e di Oss. L'imminente periodo vacanziero, poi, potrebbe mettere in seria discussione i servizi dedicati agli utenti, i quali hanno delle necessità di cura che sono legate alle funzioni delle Unità operative, ma anche e soprattutto all'attività ambulatoriale necessaria alla verifica delle reali condizioni di salute.