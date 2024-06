Rissa notturna a Fuscaldo, tre persone in ospedale

Nottata difficile al Pronto soccorso di Paola che è andato quasi in tilt per l’arrivo in contemporanea di otto feriti. Cinque portati in ambulanza dopo un sinistro stradale avvenuto nei pressi di Fagnano e altri tre giunti al termine di una rissa avvenuta a Fuscaldo.

Degli otto feriti il più grave è parso quello che era stato raggiunto presumibilmente da un corpo contundente alla testa. Sulla rissa a Fuscaldo stanno indagando i carabinieri della Stazione in collaborazione di quelli della Compagnia di Paola. Non è ancora chiaro quali siano i motivi che hanno portato diverse persone ad affrontarsi per le vie del paese. Meno gravi gli altri due feriti. Così come quelli portati dopo l’incidente stradale che non sono in pericolo di vita.

Resta comunque in ogni caso un problema da non sottovalutare quello dell’afflusso al Pronto soccorso cittadino che rispetto a quello del nosocomio di Cetraro è preso letteralmente d’assalto in particolare nei mesi estivi. Tutto questo è anche da ricercarsi nell’assenza di ortopedici sul presidio cetrarese. Il personale a Paola si barcamena ancora oggi tra spazi ridotti così come gli utenti che sono costretti a convivere “forzatamente” in piccoli ambienti.