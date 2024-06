Cassano, Nicola Fioravante Abbruzzese non è da ritenersi “soggetto pericoloso”

Nicola Fioravante Abbruzzese non è da ritenersi un soggetto pericoloso. L’avvocato Antonio Marino in riferimento alle ultime notizie apparse tiene a precisare che il suo assistito non era sottoposto ad alcun tipo di vincolo limitativo della sua libertà e che è errato affermare che «non è più» un soggetto pericoloso perché non sussisteva alcun provvedimento giudiziario attestante tale qualifica. La realtà dei fatti racconta che la Dda di Catanzaro, nei confronti di Nicola Fioravante Abbruzzese, ritenendolo soggetto capace di qualsiasi azione delittuosa e, pertanto, estremamente pericoloso, aveva proposto al Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione, l'applicazione, nei confronti del medesimo, sia della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aggravata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 5 anni, nonché, sia della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tutti i suoi beni e di quelli del suo nucleo familiare. Richieste nei confronti delle quali il Tribunale di Catanzaro, nei giorni scorsi ha accolto le ragioni del difensore escludendo, categoricamente, la sussistenza di alcuno dei presupposti applicativi delle gravi misure di prevenzione richieste dalla Dda di Catanzaro.