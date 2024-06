Spoke Corigliano Rossano, arriva la Tac ad alta risoluzione

In arrivo allo spoke di Corigliano Rossano nuove strumentazioni. Sia l’ospedale di Rossano che quello di Corigliano beneficeranno di una serie di interventi che hanno visto la luce grazie alla progettualità dell’Asp che è riuscita a intercettare una serie di fondi previsti nell'ambito del Pnrr e anche da altre forme di finanziamento, per arrivare a un programma di ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti. Come ci ha spiegato il direttore sanitario dell’Asp Martino Rizzo, in particolare sono in via di rinnovamento una serie di grandi attrezzature e per quanto riguarda il presidio di Corigliano Rossano per esempio si è provveduto all'acquisto di alcuni ecografi. Nel particolare i Pronto soccorso sono dotate di ecografi, ma ce n'è uno specifico per la ginecologia a maggiore risoluzione che è stata data in dotazione a Corigliano un mammografo digitale con tomosintesi è stata acquistato per il presidio ospedaliero di Rossano. Un altro mammografo andrà a sostituire quello che c'è nel presidio ospedaliero di Corigliano. In più per Rossano è stato previsto l'acquisto di un angiografo cardiologico che servirà per la futura struttura di emodinamica di Rossano. Ovviamente questo sarà installato una volta completati i lavori di adeguamento della sala di emodinamica. Per quanto riguarda sempre Rossano la risonanza magnetica esistente era ormai datata e verrà sostituita da una nuova risonanza e inoltre a Corigliano sarà installata una Tac a 128 strati rispetto alle vecchie che avevano una minore risoluzione. Sempre a Corigliano ci sarà un nuovo ortopantomografo e a Rossano ci sarà un ortopantomografo con Beam ad alta risoluzione per quanto riguarda le panoramiche dentali. Ovviamente queste insieme ad altre apparecchiature per diagnostiche ossee, alcune delle quali sono già arrivate. Come ha sottolineato il dott. Martino Rizzo, il percorso è impegnativo perché all’arrivo delle nuove attrezzature deve corrispondere il rinnovamento e l'adeguamento per quanto riguarda le strutture.