Luigi Galizia si nascondeva con la fidanzata a Sala Consilina, preso l'autore della strage del cimitero di San Lorenzo del Vallo

Un rifugio in Campania. Era nascosto in un appartamento del centro storico di Sala Consilina Luigi Galizia, 42 anni, l'ergastolano condannato per la strage avvenuta il 30 ottobre del 2016 nel cimitero di San Lorenzo del Vallo. L'uomo ha ucciso in quell'occasione Edda Costabile 77anni e la figlia Maria Ida Attanasio, 56, rispettivamente madre e sorella dell'immobiliarista Franco Attanasio che nell'aprile di quello stesso anno aveva assassinato il fratello dell'ergastolano, Damiano, in un appartamento di Rende. Luigi Galizia era latitante dal 7 dicembre 2023.

Galizia è stato arrestato grazie alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, diretti dal capitano Marco Arezzini. Al momento del blitz, il latitante era disarmato e non ha opposto resistenza. Il proprietario della casa in cui è stato scovato era ignaro di chi fosse realmente perché l'immobile era stato preso in locazione mediante interposta persona. Al momento dell'irruzione dei carabinieri guidata dal comandante del preparto operativo di Cosenza, Dario Pini, c'era la fidanzata di Galizia, Debora La Greca. È proprio seguendo la donna che gli investigatori sono arrivati al pluriomicida.