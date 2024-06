Terribile incidente a Corigliano, nella frazione di Schiavonea: due feriti gravi dopo uno scontro auto-moto

Terribile incidente nella tarda serata di ieri nella frazione di Schiavonea a Corigliano Rossano. Durissimo scontro tra una vettura e una moto su cui viaggiavano due ragazzi che sono rimasti gravemente feriti anche se le loro condizioni sono attualmente stabili, forse in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto in via Salerno. Ancora da accertare le cause del sinistro. I primi a soccorrere i feriti sono stati i residenti della via e anche i passanti. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e le ambulanze del 118.