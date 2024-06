Santa Maria del Cedro, carabiniere e docente salvano due bambini che la corrente del mare aveva portato al largo

Due bambini sono stati tratti in salvo stamattina mattina a Santa Maria del Cedro da un carabiniere fuori dal servizio e da un docente. Hanno rischiato di annegare nel fiume Abatemarco, il corso d’acqua che sfocia nel mare e che si unisce alla spiaggia. La corrente li aveva difatti portati lontani dal bagnasciuga. I due non hanno esitato a tuffarsi e con vigorose bracciate li hanno raggiunti e poi portati in salvo. La corrente che li stava trascinando a mare ha forse fatto prendere loro un grosso spavento. Un intervento che è stato quindi provvidenziale. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. Sia i soccorritori che i bambini stanno comunque bene.

Analogamente a San Lucido qualche giorno prima è stato un uomo a essere travolto dal mare agitato e portato a largo.

La forte corrente e le onde alte non hanno impensierito un giovane imprenditore di San Lucido. Sono stati attimi di grande apprensione in località Lo Scoglio. Il bagnante originario del cosentino era in seria difficoltà ed è stato soccorso dal giovane e riportato a riva. Un fatto che è accaduto davanti a decine di persone.